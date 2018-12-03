Минута смеха: когда за дело берутся "смекалистые" люди

У каждого из нас есть какие-то хитрости, которые мы применяем в нашей повседневной жизни. Ведь так? В этой подборке вы увидите множество креативных решений для различных проблем, которые были придуманы людьми со смекалкой. Некоторые из таких хитростей вы могли бы взять и себе на вооружение.