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Понедельник, 03.12.2018
Минута смеха: когда за дело берутся &quot;смекалистые&quot; люди
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Минута смеха: когда за дело берутся "смекалистые" люди

У каждого из нас есть какие-то хитрости, которые мы применяем в нашей повседневной жизни. Ведь так? В этой подборке вы увидите множество креативных решений для различных проблем, которые были придуманы людьми со смекалкой. Некоторые из таких хитростей вы могли бы взять и себе на вооружение.
Фото: trinixy.ru
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