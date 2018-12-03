Улыбка до ушей: как спящий кот стал героем очень забавных мемов

Шаурмяв и кошачий балет развеселят тебя в этот день.

Хозяева этого пушистого упитанного кота попросили обработать в фотошопе один из его снимков. Желающих нашлось так много, что вскоре это переросло в новую битву фотошоперов, которые соревновались друг с другом в креативности и оригинальности. Давайте взглянем на самые лучшие примеры их работ.

Перед вами оригинал пушистого красавца

А вот он участвует в балетной постановке

"Грязные танцы" с котей в главной роли

Новый логотип DreamWorks

"Психо-котик"

А теперь в бой!

Главных фанатов поднимаем повыше

Новое прочтение классики

Суровое кунг-фу

Котик в прачечной

Олимпийский чемпион

А теперь улыбочку

Рождественский ужин

Шаурмяу

То, чувство, когда проснулся в непонятном месте после вечеринки

Ну очень странные дела

Идеальный коврик

Этот неловкий момент