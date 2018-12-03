Улыбка до ушей: как спящий кот стал героем очень забавных мемов

Хозяева этого пушистого упитанного кота попросили обработать в фотошопе один из его снимков. Желающих нашлось так много, что вскоре это переросло в новую битву фотошоперов, которые соревновались друг с другом в креативности и оригинальности. Давайте взглянем на самые лучшие примеры их работ.
Перед вами оригинал пушистого красавца
А вот он участвует в балетной постановке
"Грязные танцы" с котей в главной роли
Новый логотип DreamWorks
"Психо-котик"
А теперь в бой!
Главных фанатов поднимаем повыше
Новое прочтение классики
Суровое кунг-фу
Котик в прачечной
Олимпийский чемпион
А теперь улыбочку
Рождественский ужин
Шаурмяу
То, чувство, когда проснулся в непонятном месте после вечеринки
Ну очень странные дела
Идеальный коврик
Этот неловкий момент