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Улыбка до ушей: как спящий кот стал героем очень забавных мемов

Смотрите фото (19)
Улыбка до ушей: как спящий кот стал героем очень забавных мемов
19:49 Сегодня Телеграф Фото: trinixy.ru

Шаурмяв и кошачий балет развеселят тебя в этот день.

Хозяева этого пушистого упитанного кота попросили обработать в фотошопе один из его снимков. Желающих нашлось так много, что вскоре это переросло в новую битву фотошоперов, которые соревновались друг с другом в креативности и оригинальности. Давайте взглянем на самые лучшие примеры их работ.

 

Перед вами оригинал пушистого красавца

 

А вот он участвует в балетной постановке

 

"Грязные танцы" с котей в главной роли

 

Новый логотип DreamWorks

 

"Психо-котик"

 

А теперь в бой!

 

Главных фанатов поднимаем повыше

 

Новое прочтение классики

 

Суровое кунг-фу

 

Котик в прачечной

 

Олимпийский чемпион

 

А теперь улыбочку

 

Рождественский ужин

 

Шаурмяу

 

То, чувство, когда проснулся в непонятном месте после вечеринки

 

Ну очень странные дела

 

Идеальный коврик

 

Этот неловкий момент

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Животные, Коты, Смех, Юмор, Курьез, Фотошоп, Смешные картинки, Приколы, Смешные фото.
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