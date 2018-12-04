Забавные доказательства того, что взрослые в душе еще дети

Эти люди никогда не повзрослеют и будут смешить своими выходками остальных.

Вырастая, многие люди начинают делать такой серьёзный и важный вид, но это просто чтобы всех запутать. На самом деле мы знаем, что внутри каждого из нас живёт ребёнок, степень открытости которого у каждого своя.

Татуировка, в которой надо соединить точки

"Моя девушка хочет поговорить о том, что я веду себя как ребёнок, но она не знает пароль, чтобы войти"

Как бразильцы стоят в очереди на чемпионате мира

Как надо правильно пользоваться туалетом в свадебном платье

Когда хочется поэкспериментировать и тебе плевать на чужое мнение

Вышла погулять с собакой

"Прошлым вечером мой парень выиграл упаковку временных татуировок. Мы точно знали, что с ними надо делать"

Всё лучше с пиццей

Когда очень хочется, чтобы у тебя был балкон

Пока есть такие девушки, у Инстаграма есть будущее

"Устроили с друзьями вечеринку у бассейна. Будь силён умом, а не мышцами"

Всего лишь небольшая деталь, но с ней велосипедные прогулки гораздо веселее

"Прямо посреди вечеринки у моего друга оторвалась пуговица на штанах. 'У меня есть идея', — сказал он.."

Нет штопора? Не проблема!

"Мой сосед не хочет покупать самоходную газонокосилку"

Потому что настоящие мужчины не плачут

Когда всю жизнь ждал выпускного, чтобы сделать это

"Мам, могу я раскрасить твою руку, ну пожалуйста?"

"Мой отец — гений"

"Я нашел этого невидимого попрошайку в Ницце, Франция"

А как вам такой уткомобиль?

Как бы то ни было, это очень смешно, когда взрослые люди ведут себя как дети. И особенно, когда они этого не стесняются.