Забавные доказательства того, что взрослые в душе еще дети

Вырастая, многие люди начинают делать такой серьёзный и важный вид, но это просто чтобы всех запутать. На самом деле мы знаем, что внутри каждого из нас живёт ребёнок, степень открытости которого у каждого своя.
Татуировка, в которой надо соединить точки
"Моя девушка хочет поговорить о том, что я веду себя как ребёнок, но она не знает пароль, чтобы войти"
Как бразильцы стоят в очереди на чемпионате мира
Как надо правильно пользоваться туалетом в свадебном платье
Когда хочется поэкспериментировать и тебе плевать на чужое мнение
Вышла погулять с собакой
"Прошлым вечером мой парень выиграл упаковку временных татуировок. Мы точно знали, что с ними надо делать"
Всё лучше с пиццей
Когда очень хочется, чтобы у тебя был балкон
Пока есть такие девушки, у Инстаграма есть будущее
"Устроили с друзьями вечеринку у бассейна. Будь силён умом, а не мышцами"
Всего лишь небольшая деталь, но с ней велосипедные прогулки гораздо веселее
"Прямо посреди вечеринки у моего друга оторвалась пуговица на штанах. 'У меня есть идея', — сказал он.."
Нет штопора? Не проблема!
"Мой сосед не хочет покупать самоходную газонокосилку"
Потому что настоящие мужчины не плачут
Когда всю жизнь ждал выпускного, чтобы сделать это
"Мам, могу я раскрасить твою руку, ну пожалуйста?"
"Мой отец — гений"
"Я нашел этого невидимого попрошайку в Ницце, Франция"
А как вам такой уткомобиль?
Как бы то ни было, это очень смешно, когда взрослые люди ведут себя как дети. И особенно, когда они этого не стесняются.