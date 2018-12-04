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Забавные доказательства того, что взрослые в душе еще дети

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Забавные доказательства того, что взрослые в душе еще дети
19:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Эти люди никогда не повзрослеют и будут смешить своими выходками остальных.

Вырастая, многие люди начинают делать такой серьёзный и важный вид, но это просто чтобы всех запутать. На самом деле мы знаем, что внутри каждого из нас живёт ребёнок, степень открытости которого у каждого своя.

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Как бы то ни было, это очень смешно, когда взрослые люди ведут себя как дети. И особенно, когда они этого не стесняются.

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