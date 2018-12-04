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Вторник, 04.12.2018
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Кулинарные провалы, которые доведут вас до слез от смеха

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Кулинарные провалы, которые доведут вас до слез от смеха
20:53 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Смешные доказательства того, что не каждому человеку суждено стать величайшим кулинаром.

Не нужно быть профессиональным поваром, чтобы приготовить приятную глазу еду, которая при этом будет ещё и вкусной, но зачастую на практике всё выходит не так просто и гладко, как на словах.

― Привет, я Олаф! Люблю жаркие объятия!

― Олаф?

― Ты меня слепила, ты помнишь?

― И ты живой?

За торт женщина отдала $ 60. Никто из друзей семьи так и не смог угадать, какой знаменитости принадлежит лицо

Любовь — это когда ты печешь ему тортики, чтобы порадовать, а он всегда их ест

С правым глазом накосячил

Поклонники Леди Гаги периодически балуют свою любимицу тортиками в ее честь. Важен ведь не подарок, а внимание, не так ли?

Как мир, в котором созданы такие прекрасные вещи, может быть плох?

Кажется, пора вызывать Винчестеров

Папа Микки, мама Лея

Когда заказчик, несмотря ни на что, доволен

В мультфильме «Гадкий я» зубы миньонов немного кривые, а вот во второй части («Гадкий я 2») они уже выровнены. А здесь вам не мультфильм

Маша, что с тобой стало?

Признаться честно, мы долго думали, кто здесь изображен. Ставили на Каспера. Но нет, это фея Динь-Динь

Жаль того ребенка, к которому приедет этот паровозик

По популярности среди детских мультиков Даша-следопыт превзошла знаменитую свинку Пеппу. Но даже это не спасло ее от рук народных умельцев

Здесь, конечно, мнения разделились. Выполнено с душой, но, Кристиан, кажется, ты редкостный стервец

Не стоит недооценивать Силу самоуверенности начинающих кондитеров

Avada Kedavra, так сказать

Фото, которое ты выкладываешь в Instagram vs. Ты в реальной жизни

Почти получилось

Рискнули бы съесть такой тортик?

Испечь торт как на картинке, приготовить яичницу с весёлой рожицей или же сварить карамель бывает просто невыполнимой задачей, особенно если ты не профессиональный повар.

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Все по теме:

Улыбка, Кулинария, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Курьезы, Кулинарные провалы.
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