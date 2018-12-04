Кулинарные провалы, которые доведут вас до слез от смеха

Смешные доказательства того, что не каждому человеку суждено стать величайшим кулинаром.

Не нужно быть профессиональным поваром, чтобы приготовить приятную глазу еду, которая при этом будет ещё и вкусной, но зачастую на практике всё выходит не так просто и гладко, как на словах.

― Привет, я Олаф! Люблю жаркие объятия!

― Олаф?

― Ты меня слепила, ты помнишь?

― И ты живой?

За торт женщина отдала $ 60. Никто из друзей семьи так и не смог угадать, какой знаменитости принадлежит лицо

Любовь — это когда ты печешь ему тортики, чтобы порадовать, а он всегда их ест

С правым глазом накосячил

Поклонники Леди Гаги периодически балуют свою любимицу тортиками в ее честь. Важен ведь не подарок, а внимание, не так ли?

Как мир, в котором созданы такие прекрасные вещи, может быть плох?

Кажется, пора вызывать Винчестеров

Папа Микки, мама Лея

Когда заказчик, несмотря ни на что, доволен

В мультфильме «Гадкий я» зубы миньонов немного кривые, а вот во второй части («Гадкий я 2») они уже выровнены. А здесь вам не мультфильм

Маша, что с тобой стало?

Признаться честно, мы долго думали, кто здесь изображен. Ставили на Каспера. Но нет, это фея Динь-Динь

Жаль того ребенка, к которому приедет этот паровозик

По популярности среди детских мультиков Даша-следопыт превзошла знаменитую свинку Пеппу. Но даже это не спасло ее от рук народных умельцев

Здесь, конечно, мнения разделились. Выполнено с душой, но, Кристиан, кажется, ты редкостный стервец

Не стоит недооценивать Силу самоуверенности начинающих кондитеров

Avada Kedavra, так сказать

Фото, которое ты выкладываешь в Instagram vs. Ты в реальной жизни

Почти получилось

Рискнули бы съесть такой тортик?

Испечь торт как на картинке, приготовить яичницу с весёлой рожицей или же сварить карамель бывает просто невыполнимой задачей, особенно если ты не профессиональный повар.