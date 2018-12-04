Забавные неприятности, которые случились с девушками во время ухода за собой

Смешные фейлы девушек, которые хотели выглядеть лучше, но что-то пошло не так.

Красота требует жертв, причём жертв от каждой девушки. У всех иногда случаются неудачи во время ухода за собой, но у некоторых девушек происходят поистине эпичные провалы. Кто-то из них вдруг захотел сделать маску для лица из куркумы, а кто-то решил покормить ребёнка грудью после использования автозагара. В этом конечно нет ничего страшного, но зато это очень смешно. Поэтому давайте скорее смеяться и учиться на их ошибках.

Чего только не случается во время ухода за собой

Почему не стоит плакать сразу после нанесения автозагара

"Спасибо маме за штамп для макияжа бровей, но я лучше и дальше буду использовать пудру и карандаш"

"Когда девушка из магазина помогла подобрать солнцезащитный тональный крем"

"Моя сестра случайно перепутала прореживающий гребень с расчёской"

"Эпичный провал с маской для лица. Она что, для куклы?"

"Наклеивала накладные ресницы и случайно приклеила веко к своему лицу"

Когда карандаш для губ немного вылез за границы

Когда находишь крутой маникюр в интернете, пытаешься его повторить, и у тебя не совсем получается

Да и краска для волос не всегда красит волосы как планировалось

"Случайно покрасила брови в красный прямо перед собеседованием. Счастливого понедельника"

Когда немного перестаралась с тенями

"Случайно сбрила бровь. Я рыдаю!"

"Седлала маску для лица из куркумы без изучения, и она окрасила моё лицо. Теперь я выгляжу как Барт Симпсон"

"Прошлым вечером я завивала волосы и случайно обожгла лоб. Теперь у меня есть клеймо фирмы производителя плойки"

"Накануне выпускного я случайно выдрала половину своих ресниц"

Почему не стоит кормить ребёнка грудью после использования автозагара

"Когда брат попросил подстричь его по-быстрому.. Во время стрижки насадка с машинки спадала ДВАЖДЫ! Мне немного грустно.. но я не могу перестать смеяться! Рад что это был не один из моих клиентов. Прости, бро"