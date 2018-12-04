Забавные неприятности, которые случились с девушками во время ухода за собой

Красота требует жертв, причём жертв от каждой девушки. У всех иногда случаются неудачи во время ухода за собой, но у некоторых девушек происходят поистине эпичные провалы. Кто-то из них вдруг захотел сделать маску для лица из куркумы, а кто-то решил покормить ребёнка грудью после использования автозагара. В этом конечно нет ничего страшного, но зато это очень смешно. Поэтому давайте скорее смеяться и учиться на их ошибках.
Чего только не случается во время ухода за собой
Почему не стоит плакать сразу после нанесения автозагара
"Спасибо маме за штамп для макияжа бровей, но я лучше и дальше буду использовать пудру и карандаш"
"Когда девушка из магазина помогла подобрать солнцезащитный тональный крем"
"Моя сестра случайно перепутала прореживающий гребень с расчёской"
"Эпичный провал с маской для лица. Она что, для куклы?"
"Наклеивала накладные ресницы и случайно приклеила веко к своему лицу"
Когда карандаш для губ немного вылез за границы
Когда находишь крутой маникюр в интернете, пытаешься его повторить, и у тебя не совсем получается
Да и краска для волос не всегда красит волосы как планировалось
"Случайно покрасила брови в красный прямо перед собеседованием. Счастливого понедельника"
Когда немного перестаралась с тенями
"Случайно сбрила бровь. Я рыдаю!"
"Седлала маску для лица из куркумы без изучения, и она окрасила моё лицо. Теперь я выгляжу как Барт Симпсон"
"Прошлым вечером я завивала волосы и случайно обожгла лоб. Теперь у меня есть клеймо фирмы производителя плойки"
"Накануне выпускного я случайно выдрала половину своих ресниц"
Почему не стоит кормить ребёнка грудью после использования автозагара
"Когда брат попросил подстричь его по-быстрому.. Во время стрижки насадка с машинки спадала ДВАЖДЫ! Мне немного грустно.. но я не могу перестать смеяться! Рад что это был не один из моих клиентов. Прости, бро"