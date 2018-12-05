Смешные татуировки, о которых многие жалеют

За такие татуировки вам точно станет стыдно, но изменить что-либо будет уже поздно.

На тот случай, если вы вдруг не слышали — татуировки это навсегда. Это значит, что не стоит делать татуировки, привязанные к конкретному времени в вашей жизни, потому как скорее всего вы об этом пожалеете. К таким тату можно отнести имя романтического партнёра, популярный мем, нечто из детства, или и вовсе рекламный слоган. Тем не менее некоторым людям нравится рисковать, и они не раздумывая наступают на эти грабли. Не знаем как другие, но люди из нашей статьи точно пожалеют о своих смешных и нелепых татуировках.

Огурчик Рик

Что-то нам подсказывает, что Огурчик Рик из мультсериала "Рик и Морти" не будет персонажем, которого будут помнить вечно.

"Сумерки" на спине

Когда этой женщине стукнет 80 лет она по-прежнему будет обладательницей трёх портретов Роберта Паттисона в образе вампира на своей спине. Да и выглядеть он уже будет совсем по-другому.

Бело-золотое или сине-черное?

Ещё помните это платье? Так вот, скоро его все забудут.

Мем с Губкой Бобом

Родители: Ты пожалеешь об этой татуировке, когда повзрослеешь.

Я: Ты пОжАлеЕшь оБ этОй тАтУирОвкЕ, кОгдА пОвзрОслЕеШь.

Мем с передёргивающим Губкой Бобом это конечно смешно, но скоро он также потеряет свою актуальность.

Вот почему не стоит делать татуировки с именами романтических партнёров

Меган. Ой! Я имел в виду "Холли"

Когда вы расстанетесь со своим партнёром, то вам придётся либо перекрыть татуировку другой, или же найти кого-нибудь с таким же именем.

Harlem shake

Помните этот танец? А все остальные уже нет.

Всё хорошо

Гигантская татуировка с мемом на всю ногу? Но хотя бы среди других тауироносцев этой подборки, эта хотя бы сделана качественно.

Не знаем, как насчёт других, но эта женщина точно пожалеет об этой татуировке. Интересно, она до сих пор так же предана Кёртису?

Навсегда.. На веки вечные.. Только Кёртис..

"В поисках Немо"

А этот парень просто решил набить себе на плече адрес дантиста из мультфильма "В поисках Немо".

Six pack

В США пресс часто называют six pack (упаковка из шести банок пива), потому как очевидно они находят какое-то сходство.

Поэтому вместо того, чтобы накачать пресс, или хотя бы набить его очертания, парень решил ради шутки вытатуировать 6 алюминиевых банок.

"Отметь меня на меме"

Сейчас в соцсетях не принято кидать друг другу мемасы, вместо этого ты просто отмечаешь людей на понравившихся, чтобы они сами заметили их, как только зайдут на свою страницу.

Поэтому просьба "отметь меня на меме" сейчас является довольно популярной фразой в интернете. Но делать с этим татуировку..

Мем с этим упоротым нечто

Мы даже не знаем, что это за зверь, тем не менее он довольно смешной, но только не в качестве татуировки.

"Мои углы"

В татуировках с надписями стоит сделать одну маленькую ошибку, как вдруг "Мои ангелы" тут же превращаются в "Мои углы".

О Трампе

"Трамп это не мой грёбанный президент"

Этой женщине повезёт, если Дональда Трампа переизберут, потому как в таком случае её татуировка пробудет актуальной хотя бы ещё какое-то время.

Как много негатива

Потратить на "посылы" целую руку? Он бы ещё набил себе на груди татуировку, будто он крошечный человек, который сидит за штурвалом летающей тарелки. Пффф..

Крошечный человек, который сидит за штурвалом летающей тарелки

Чёрт побери, этот человек реально существует!

Гангам стайл

В своё время это было довольно популярно. Пару дней.. 15 минут.

Это место

"Место, откуда я какаю"

Так много вопросов, и мы не уверены, что хотим получить на них ответы.

А как насчёт человеческой многоножки

Единственное что в этой татуировке забавно, что "многоножка" расположена на ногах.

Веган

Слышали, что иногда веганы перестают таковыми быть? А этот парень видимо об этом не слышал.

Кальмар в лифчике

Кальмар в лифчике — не самый популярный эскиз для татуировки, но это безумие хотя бы не привязано ко времени.

Внимание на руки

Когда ноги вместо рук — это не классно.

Есть о чём жалеть

Это волк воет на луну или собака ест огромный омлет?

Как бы то ни было, это татуировка будет превосходно выглядеть, когда её цвет начнёт расплываться и все будут за этим наблюдать.

Слишком реалистично

Кто бы это ни был на фото, в татуировке он превртатился в маньяка по кличке Кожаное лицо (ну или просто в зомби).