Смешные собаки без логики, которые вас развеселят

Эти забавные собаки заставят вас улыбнуться и поднимут вам настроение.

Собаки бывают странными и немного дурными. Всем известно, что по сравнению с кошками они примерно такие же изящные, как бегемот на льду. Но иногда они могут быть неуклюжими идиотами, и в этом они восхитительны! Мы собрали коллекцию собак, делающих действительно тупые вещи, и это так весело и мозговзрывающе, что вам точно понравится!

Он пожалел об этом решении

"Он убежал из дома, а через час я вернулся и увидел это"

"Этот засранец затащил в дом разбрызгиватель и вполне доволен собой"

"Лучший друг моей собаки — кирпич"

"Мой щенок притащил все свои любимые игрушки к зеркалу, чтобы его новый друг мог в них поиграть"

"Этот дурачок думает, что нужно ждать своей очереди, чтобы получить лакомство"

"Сегодня в своей ванной я нашёл тюленя"

"Однажды наш пёс открыл дверь на верхнем этаже и вылез на крышу. Он потребовал утешения перед тем, как вернуться внутрь"

"Угадайте, кто из них помогал косить лужайку?"

Где кот?

"Пришел домой и увидел, что моя собака ждет, когда она сможет взять мяч"

Один умнее другого

"Каждый день я гуляю со своим псом и он находит самую большую палку, которую можно принести как подарок / жертву для "больших собак"

"Вот так моя хаски впервые каталась на катере"

"Он думает, что его не видно"

"Моя собака принесла мне немного земли сегодня"

"Он думает, что картина это окно"

Хаски и одуванчики

"И так он смотрел на меня несколько минут"

"Моя собака Молли застряла в рукаве пальто. Я не могу перестать смеяться"

"У меня нет слов, чтобы описать это"

"Моя собака-идиот, открыла контейнер с едой, всё уничтожила и уснула"

"Дотянись до радуги. Попробуй радугу"

"Он был так рад и с такой силой бежал, что врезался в стену и пробил её"