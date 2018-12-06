Скачать
Четверг, 06.12.2018
Рада проголосовала: Украина разорвала Договор о дружбе с Россией
Рада проголосовала: Украина разорвала Договор о дружбе с Россией
Ветераны за независимость Украины в XX веке признаны участниками боевых действий
Ветераны за независимость Украины в XX веке признаны участниками боевых действий
Топ футболистов, у которых истекает контракт летом 2019
Топ футболистов, у которых истекает контракт летом 2019
День памяти святой великомученицы Екатерины: история и традиции праздника 7 декабря
День памяти святой великомученицы Екатерины: история и традиции праздника 7 декабря

Смешные собаки без логики, которые вас развеселят

Смотрите фото (25)
Смешные собаки без логики, которые вас развеселят
18:58 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Эти забавные собаки заставят вас улыбнуться и поднимут вам настроение.

Собаки бывают странными и немного дурными. Всем известно, что по сравнению с кошками они примерно такие же изящные, как бегемот на льду. Но иногда они могут быть неуклюжими идиотами, и в этом они восхитительны! Мы собрали коллекцию собак, делающих действительно тупые вещи, и это так весело и мозговзрывающе, что вам точно понравится!

Он пожалел об этом решении

"Он убежал из дома, а через час я вернулся и увидел это"

"Этот засранец затащил в дом разбрызгиватель и вполне доволен собой"

"Лучший друг моей собаки — кирпич"

"Мой щенок притащил все свои любимые игрушки к зеркалу, чтобы его новый друг мог в них поиграть"

"Этот дурачок думает, что нужно ждать своей очереди, чтобы получить лакомство"

"Сегодня в своей ванной я нашёл тюленя"

"Однажды наш пёс открыл дверь на верхнем этаже и вылез на крышу. Он потребовал утешения перед тем, как вернуться внутрь"

"Угадайте, кто из них помогал косить лужайку?"

Где кот?

"Пришел домой и увидел, что моя собака ждет, когда она сможет взять мяч"

Один умнее другого

"Каждый день я гуляю со своим псом и он находит самую большую палку, которую можно принести как подарок / жертву для "больших собак"

"Вот так моя хаски впервые каталась на катере"

"Он думает, что его не видно"

"Моя собака принесла мне немного земли сегодня"

"Он думает, что картина это окно"

Хаски и одуванчики

"И так он смотрел на меня несколько минут"

"Моя собака Молли застряла в рукаве пальто. Я не могу перестать смеяться"

"У меня нет слов, чтобы описать это"

"Моя собака-идиот, открыла контейнер с едой, всё уничтожила и уснула"

"Дотянись до радуги. Попробуй радугу"

"Он был так рад и с такой силой бежал, что врезался в стену и пробил её"

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (25)

Все по теме:

Собаки, Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С Днем Вооруженных Сил Украины: лучшие поздравления в стихах и прозе, открытки
02 Снег, дождь и гололед: синоптики прогнозируют ухудшение погоды
03 Вы будете смеяться: убийственные демотиваторы для нескучного дня
04 Прокуратура расследует два факта суицида в пенитенциарных учреждениях Одессы
05 В Киевской области произошел взрыв на АЗС: есть пострадавший
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине ввели трехлетнее бюджетное планирование
В Украине ввели трехлетнее бюджетное планирование
6 декабря - в Украине отмечают День Вооруженных сил
6 декабря - в Украине отмечают День Вооруженных сил
РФ направила в Крым корабль с высокочастотным ракетным оружием
РФ направила в Крым корабль с ракетным оружием
Новый год 2019: лучшие подарки детям, которые им понравятся
Новый год 2019: лучшие подарки детям, которые им понравятся
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь