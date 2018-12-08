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Смех до слез: пугающие Санта-Клаусы, которые заставят вас плакать

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Смех до слез: пугающие Санта-Клаусы, которые заставят вас плакать
10:38 Сегодня Телеграф

Санта-Клаус хоть и американский, но всё-таки является светлым символом праздника.

Санта-Клаус - дарующий радость всем жителям Земли, которые в него верят, ну по крайней мере так предполагается.

Но вы только взгляните на эти экземпляры!

При одном взгляде на них сразу становится ясно, что они хотят вашей крови.

Что это были за сумасшедшие рукодельники-сатанисты, которым доверили создание символа католического Рождества?

Эта подборка поднимет вам настроение на весь день, ведь эти кошмарные Санты и вас и ваших детей могут испугать своим безумным видом!

Тебе не уйти, он всё о тебе знает...

А под густой бородой спрятаны, острые как лезвия, клыки...

О нет, мои глаза! Он ещё и раскачивается!?

Где твои брови Санта и почему ты такой темный?

Ни в коем случае не покупайте это...

Эти эльфы явно задумали что-то нехорошее (да-да это не Санта)...

Санта-эксгибиционист неопределенного пола с обгоревшими ногами? Беру!

До встречи в моих кошмарах.

Считайте, что до этого момента вам вообще не снились кошмары.

Что мы такого сделали, что заслужили это?

Говорят, что после каждого убийства, он выдергивает по волоску из своих усов

Не всё то Санта, к чему пришили его голову.

Этому Санте давно уже пора завязать с наркотиками.

В зеленой шляпе с крестами в глазах.. ну и как теперь спать?

Привет малыш, хочешь немного истерики?

Если ты хочешь внушать доверие, то хотя бы перестань обмазываться чужой кровью.

Даже серебряный цвет не смог исправить ситуацию.

Санта, да у тебя желтуха.

Счастливого Рождества, до встречи в аду.

Если ночные кошмары вас не пугают и вы являетесь любителем пощекотать себе нервы, то эта санта-клаусная жесть как раз для вас.

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Все по теме:

Смех, Настроение, Юмор, Фото, Курьез, Санта Клаус, Прикол, пугающие Санта-Клаусы.
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