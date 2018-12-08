Смех до слез: эти снимки были сделаны в нужный момент

У вас когда-нибудь получалось сделать снимок в тот самый момент, когда происходило что-то необычное? Если нет, то мы уверены, что у вас ещё всё впереди, а пока мы хотим поделиться с вами фотографиями, сделанными в нужный момент. Когда ты уже был готов совершить ограбление, но под рукой не оказалось чулка.