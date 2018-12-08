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Странности людей: смешные снимки, которые поднимут настроение
Мы привыкли, что многие иностранцы считают, что по улицам российских городов ходят медведи с балалайкой, а все жители каждый день пьют водку и ходят в шапках-ушанках. И не каждый иностранный турист сможет понять почему те или иные вещи происходят в нашей стране и уезжает, так и не поняв русской души. Предлагаем вам отправиться в увлекательное путешествие по разным странам мира и посмотреть, что необычного, казусного и смешного происходит за пределами нашей необъятной родины. Итак, тем временем ...
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