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Эта собака постоянно шпионит за своим хозяином, где бы тот не находился
Знакомьтесь, это Сайрус и он всё время следит за своим владельцем. Все знают, что собаки оберегают своих владельцев, но 2-летний бульмастиф по кличке Сайрус вывел заботу о своём хозяине на совершенно новый уровень. Он буквально следит за своим владельцем Лорен Бирней все время, заставляя его думать, что Сайрус за ним шпионит.
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