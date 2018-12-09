Эта собака постоянно шпионит за своим хозяином, где бы тот не находился

Знакомьтесь, это Сайрус и он всё время следит за своим владельцем. Все знают, что собаки оберегают своих владельцев, но 2-летний бульмастиф по кличке Сайрус вывел заботу о своём хозяине на совершенно новый уровень. Он буквально следит за своим владельцем Лорен Бирней все время, заставляя его думать, что Сайрус за ним шпионит.