Забавные животные, которые боятся идти к ветеринару

Животные бояться ходить к ветеринарам, и иногда нам кажется, что в этом нет никакого смысла. В таких ситуациях стоит вспоминать наши человеческие походы к дантисту. Кто бы не хотел уткнуться лицом в угол и сделать вид, что он где-нибудь в другом месте? В этом люди с домашними животными очень похожи, с одной лишь разницей, что у наших питомцев это выглядит гораздо забавнее.
Животные очень боятся ходить к ветеринару
Поэтому нет ничего удивительного в том, что они пребывают в полном шоке, как только осознают куда их везут
Иногда они даже как будто умоляют этого не делать
Они напрочь отказываются лезть в переноску, и даже грозят хозяевам расцарапанными руками
Пытаются справиться со стрессом вместе
Некоторые из них раскрывают ваш коварный план только по пути к ветеринару
И они тут же начинают нервничать
Они умоляют вас повернуть обратно
Некоторые не умоляют, а просто пытаются сбежать прямо из приёмной
.. всеми возможными способами
Некоторые притворяются, что они не здесь
Тревожное ожидание доктора
После этого животные очень любят играть в игру..
.. под названием "найди меня, если сможешь"
Они думают, что если они тебя не видят..
.. то и ты их не видишь
К встрече с ветеринаром готовы только самые смелые
Другие же нуждаются в поддержке друзей
Иногда они идут на приём вместе
Они могут обижаться
Смотреть с укором
И даже мстить
Но они всё равно нас прощают
Ведь они наши лучшие друзья