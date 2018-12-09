Забавные животные, которые боятся идти к ветеринару

Эти животные пошли на осмотр к ветеринару и их реакция рассмешит любого.

Животные бояться ходить к ветеринарам, и иногда нам кажется, что в этом нет никакого смысла. В таких ситуациях стоит вспоминать наши человеческие походы к дантисту. Кто бы не хотел уткнуться лицом в угол и сделать вид, что он где-нибудь в другом месте? В этом люди с домашними животными очень похожи, с одной лишь разницей, что у наших питомцев это выглядит гораздо забавнее.

Животные очень боятся ходить к ветеринару

Поэтому нет ничего удивительного в том, что они пребывают в полном шоке, как только осознают куда их везут

Иногда они даже как будто умоляют этого не делать

Они напрочь отказываются лезть в переноску, и даже грозят хозяевам расцарапанными руками

Пытаются справиться со стрессом вместе

Некоторые из них раскрывают ваш коварный план только по пути к ветеринару

И они тут же начинают нервничать

Они умоляют вас повернуть обратно

Некоторые не умоляют, а просто пытаются сбежать прямо из приёмной

.. всеми возможными способами

Некоторые притворяются, что они не здесь

Тревожное ожидание доктора

После этого животные очень любят играть в игру..

.. под названием "найди меня, если сможешь"

Они думают, что если они тебя не видят..

.. то и ты их не видишь

К встрече с ветеринаром готовы только самые смелые

Другие же нуждаются в поддержке друзей

Иногда они идут на приём вместе

Они могут обижаться

Смотреть с укором

И даже мстить

Но они всё равно нас прощают

Ведь они наши лучшие друзья