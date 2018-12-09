Потешные детишки, которые доведут вас до истерики от смеха

Забавные снимки о том, что стоит много раз задуматься прежде, чем заводить ребенка.

Быть родителем это круто, ведь появление ребёнка это самое захватывающее путешествие в жизни. Однако дети — вовсе не цветы жизни, которыми их принято называть, они шалуны и проказники, от которых порой вообще не знаешь чего ожидать.

"Я пошел в ванную и забыл закрыть дверь"

"Мама, ему слишком жарко, и ему нужен вентилятор"

"Мой друг устал от своих детей, теряющих пульты"

"Возьмите ребёнка на свадьбу, говорили они, будет мило, говорили они"

"Иногда вы используете детский манеж не для защиты ребёнка, а для защиты от ребёнка"

"Не позволяйте своему ребенку пользоваться вашим ноутбуком"

"Первый поход моей дочери. Так она разбудила меня в 6:15 утра"

"Следил за тем, сколько раз мой 3-летний сын спросил меня "Почему?" за один день"

"Сын моей жене: "Мамочка, давай играть в солдатиков. Ты можешь быть этим парнем, потому что он пылесосит""

"Я первый раз кормил своего ребенка"

"У моих кузенов была вечеринка с краской в их детском саду, и теперь они выглядят как персонажи мультфильма, когда взрывается бомба"

"Так ест клубнику мой 3-летний ребёнок"

"Измеритель уровня звука для справки. На данный момент этот ребенок такой же громкий, как ночной клуб! "

"Мы поставили эти двери для ванной, потому что мы думали, что они модные. Это было до того, как у нас появился малыш"

"Моя жена разрезает юбку нашей дочери, застрявшей в самокате в День матери"

"Мой 4-летний сын нашёл маркеры и горд, что теперь он Дарт Мол"

"Мама, я собираюсь приготовить яйцо, чтобы сделать тост"

"Зашёл в ванную, а там наш драгоценный ребёнок стирает книгу, которую он нашёл"

"Я дал своей 2-летней дочери кусочек сыра, чтобы она его съела, пока смотрела мультики. Затем я проверил её минуту спустя"

"Моя дочь нашла крем для использования под подгузник"

"Я застала его на месте преступления"

"Сегодня я узнал, что если вы позволите своему ребенку налить сироп в блины, он изобретет "Блинный суп""

"Знаете, почему она расстроена? Потому что она не может взять кукурузное масло, которое является яблочным соком, по её убеждению"

"Так выглядит наш дневной сон с сыном"

"Я клянусь, я не знаю, где он это узнал"