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Смех да и только: забавные доказательства того, что наши отцы разбираются в моде
Когда речь заходит о детях и их родителях, чаще всего на ассоциативном уровне люди представляют маму ребенка. Но мы уже писали о том, что для воспитания малыша папы тоже важны. Та же ситуация прослеживается и с модой. Почему-то в обществе распространен стереотип, что мама может быть модной и стильной, а папа об этом даже не задумывается. Однако с учетом последних тенденций в мире моды даже сланцы с носками и домашние шорты могут выглядеть стильно. Моде наших пап посвящен инстаграм Fashion Dads. В нем ежедневно публикуются фотографии абсолютно разных мужчин, главным образом в удобной повседневной одежде. Для всех них идеально подходит созданный автором аккаунта хештег #КутюрСтолкнулсяСКомфортом.
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