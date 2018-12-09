Главное вовремя попасть в кадр: когда задний план интересней самого снимка

Бывает так, что задний план оказывается куда интереснее, чем само фото. Случается это по разным причинам, но в основном из-за случайно или намеренно запечатленных людей или событий. Предлагаем вашему вниманию небольшую подборку снимков, которые относятся именно к этой категории.