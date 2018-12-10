Беспощадная мода: забавные модники и странные пассажиры метро Метро - один из самых удобных видов городского транспорта, который позволяет быстро добраться из одной точки города в другую. Конечно же, им ежедневно пользуются миллионы людей, среди которых можно увидеть очень странных модников, которые выглядят очень необычно. Смотрим далее на подборку фотографий из метрополитена, на которые вам будет интересно взглянуть.