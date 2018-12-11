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Уморительные фотографии, доказывающие, что театр - дело тонкое

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Уморительные фотографии, доказывающие, что театр - дело тонкое
10:23 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

А театр не так уж и скучен.

Как правило, слово "театр" вызывает благоговение у культурной части населения. Все приходят в нарядах, разговаривают шепотом, дарят актерам цветы. Однако, среди всего этого пафосного очарования находится место и юмору. Эти 17 уморительных фотографий доказывают, что театр - это совсем не скучно.

"А этот дядя Ваня растет на глазах!"

Все, как в жизни!

"Ребята, пойдем примерять гробы!"

Волна тоски накрыла театр...

В театр опять завезли лебедей

В последнее время фильмы плохо идут...

Вероника уже не первая, кто решил умереть на сцене этого театра

Прослеживаете нотки фатализма?

А уж не знак ли это?

Серые будни театра

Это будет эпичное сражение!

Приключенческая комиссия

Правда слово "театр" существенно снижает эффективность рекламы

Индекс посещаемости

Кукольный профсоюз сказал, что куклам тоже нужен отпуск

Не забываем сдавать оружие

Как-то сложно тут все!

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театр, Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив.
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