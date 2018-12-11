Перестарались: подборка смешных строительных и дизайнерских ляпов

Логического объяснения этим постройкам вы не найдете. Ещё одна порция результатов работы людей, призванных украшать наш быт и делать жизнь комфортнее. Хотя на самом деле у них почему-то всё получается с точностью до наоборот! Приятного просмотра и хорошего настроения!
Зато розетки всегда чистые
Пришлось долго гадать что же это...
Искренне недоумеваем, кому понадобился щиток в ванне
Ад перфекционистов
Оконный беспорядок
Странная альтернатива шторам
"Это временное решение!"
Бесполезный пандус
Странная парочка
Пришел кран и стена отступила!
Розетка с водой
"Упс, это не я!"
Подумаешь, маленький кусочек двери...
"Ах, так это ненастоящий кирпич!"
Экстремальный пандус
И так сойдет!
Изгнанный карниз