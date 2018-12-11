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Перестарались: подборка смешных строительных и дизайнерских ляпов

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Перестарались: подборка смешных строительных и дизайнерских ляпов
15:23 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Смотря на фотографии этих маразматических построек, создается впечатление, что строители были безумными фантазерами.

Логического объяснения этим постройкам вы не найдете. Ещё одна порция результатов работы людей, призванных украшать наш быт и делать жизнь комфортнее. Хотя на самом деле у них почему-то всё получается с точностью до наоборот! Приятного просмотра и хорошего настроения!

Зато розетки всегда чистые

Пришлось долго гадать что же это...

Искренне недоумеваем, кому понадобился щиток в ванне

Ад перфекционистов

Оконный беспорядок

Странная альтернатива шторам

"Это временное решение!"

Бесполезный пандус

Странная парочка

Пришел кран и стена отступила!

Розетка с водой

"Упс, это не я!"

Подумаешь, маленький кусочек двери...

"Ах, так это ненастоящий кирпич!"

Экстремальный пандус

И так сойдет!

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Забавные одинокие люди, чье отношение к одиночеству не может не смешить

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Ремонт, Улыбка, Строители, Смех, Настроение, Юмор, Позитив.
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