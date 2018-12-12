Казусы из жизни для хорошего настроения в хмурую погоду

Забавные казусы да упсы из повседневной жизни, которые поднимут настроение любому. Если вы сидите на работе и вам скучно, посмотрите эту уморительную подборку веселых фотографии и заряд бодрости и позитива к вам вернется.