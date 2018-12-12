Вы будете истерически смеяться: позитивные отцы, которые развеселят любого

Отцы — настоящие мастера троллинга по части того, что касается их отпрысков. Забавные отцы попадали в кадр и развеселили всех.
Когда папа — тот еще стратег
Папа решил немного украсить офис, а его шеф сказал, что уволит его, если он немедленно не снимет это
Попросила мужа убрать в холодильник ужин, а он засунул туда всю мультиварку целиком
Я оставил папе ключи, чтобы он во время моего отъезда кормил кота, но он их потерял и кормил кота через отверстие для почты
Как-то раз папа решил поменяться ролями со своим старым напарником
Новая глава в извечной проблеме отцов и детей
Первая встреча папы с Космо. Кажется, они теперь не разлей вода
А ваш отец тоже на все сообщения отвечает просто "ок"?
Мой муж — идиот. Когда я сошла с самолета, мой сын держал вот такую табличку - "С возвращением из тюрьмы, мама"
Совпадение? Не думаю
Папа и его новая малышка по кличке Персик
Муж подарил мне на день рождения картину со всеми моими малышами. Я в восторге!
Папа-блогер — горе в семье
Папа решил примерить на себя образ Гринча
Вот как папа выкидывает мусор. Всегда одно и то же
Папа плохого не посоветует
Папа ежедневно присылает мне фото кота с прикольными подписями от его лица. А сегодня еще и это
Мы только что посмотрели "Суперсемейку", и я сказал ей, что у нас тоже есть суперспособности: я умею летать, мама — становиться невидимой, а ее дар — громко пукать. Она расстроилась