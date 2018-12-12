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Среда, 12.12.2018
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Вы будете истерически смеяться: позитивные отцы, которые развеселят любого

Смотрите фото (19)
Вы будете истерически смеяться: позитивные отцы, которые развеселят любого
11:19 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay.com

Юмор от отцов, которые умеют развеселить народ.

Отцы — настоящие мастера троллинга по части того, что касается их отпрысков. Забавные отцы попадали в кадр и развеселили всех.

Когда папа — тот еще стратег

Папа решил немного украсить офис, а его шеф сказал, что уволит его, если он немедленно не снимет это

Попросила мужа убрать в холодильник ужин, а он засунул туда всю мультиварку целиком

Я оставил папе ключи, чтобы он во время моего отъезда кормил кота, но он их потерял и кормил кота через отверстие для почты

Как-то раз папа решил поменяться ролями со своим старым напарником

Новая глава в извечной проблеме отцов и детей

Первая встреча папы с Космо. Кажется, они теперь не разлей вода

А ваш отец тоже на все сообщения отвечает просто "ок"?

Мой муж — идиот. Когда я сошла с самолета, мой сын держал вот такую табличку - "С возвращением из тюрьмы, мама"

Совпадение? Не думаю

Папа и его новая малышка по кличке Персик

Муж подарил мне на день рождения картину со всеми моими малышами. Я в восторге!

Папа-блогер — горе в семье

Папа решил примерить на себя образ Гринча

Вот как папа выкидывает мусор. Всегда одно и то же

Папа плохого не посоветует

Папа ежедневно присылает мне фото кота с прикольными подписями от его лица. А сегодня еще и это

Мы только что посмотрели "Суперсемейку", и я сказал ей, что у нас тоже есть суперспособности: я умею летать, мама — становиться невидимой, а ее дар — громко пукать. Она расстроилась

Курьезные кадры о всех повседневных моментах жизни

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Дети, Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Отцы.
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