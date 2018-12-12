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Санта на полотнах известных художников: забавные снимки, которые поднимут настроение
Для новогодних поздравлений он часто устраивает шуточные фотосессии в образе Санта Клауса и после рассылает родственникам и друзьям оригинальные открытки. А пару лет назад и вовсе решил, что Санта хорошо бы смотрелся на полотнах известных художников. Так родилась идея проекта «Santa Classics». Оригинальный проект стартовал в 2011 году, и за это время Эд Уилер успел «преобразить» многие образцы классической живописи. В поле зрения фотографа попали бессмертные творения импрессионистов Клода Моне и Эдгара Дэга. Так родились сюжеты картин, на которых можно увидеть Санту на озере с кувшинками и в балетном классе. Правда, есть и более героические творения, например, Санта Клаус в образе Наполеона кисти Жака-Луи Давида.
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