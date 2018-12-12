Скачать
Среда, 12.12.2018
Санта на полотнах известных художников: забавные снимки, которые поднимут настроение
1 / 21

Санта на полотнах известных художников: забавные снимки, которые поднимут настроение

Для новогодних поздравлений он часто устраивает шуточные фотосессии в образе Санта Клауса и после рассылает родственникам и друзьям оригинальные открытки. А пару лет назад и вовсе решил, что Санта хорошо бы смотрелся на полотнах известных художников. Так родилась идея проекта «Santa Classics». Оригинальный проект стартовал в 2011 году, и за это время Эд Уилер успел «преобразить» многие образцы классической живописи. В поле зрения фотографа попали бессмертные творения импрессионистов Клода Моне и Эдгара Дэга. Так родились сюжеты картин, на которых можно увидеть Санту на озере с кувшинками и в балетном классе. Правда, есть и более героические творения, например, Санта Клаус в образе Наполеона кисти Жака-Луи Давида.
cameralabs.org
Фото: cameralabs.org
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Фотограф, Санта Клаус, Открытка, Прикол, Эд Уилер, Новый год 2019, Рождество 2019.
22:09 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь