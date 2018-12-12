Смешные ежегодные рождественские открытки одной семьи Если вы думаете, что ваша семья странная, посмотрите на семью Бержерон и их рождественские открытки, которые они создавали в течение 16 лет. Они одевались в костюмы разных персонажей и фотографировались, преследуя одну цель, чтобы получатели открыток - улыбнулись.