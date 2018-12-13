Забавные песики, которых так и хочется потеребить за щечки

Если ваше сегодняшнее утро не очень задалось, то симпатичные пёсики всегда помогут исправить настроение! Ещё быстрее настроение исправят эти очаровательные "щекастые" создания, которые сразу же вызовут улыбку и навсегда покорят ваше сердце! Только взгляните на них!