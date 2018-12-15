Смешные кошки и собаки до и после того, как они побывали у парикмахера

Люди ходят в парикмахерскую, чтобы сменить имидж или для того, чтобы придать свежий вид старой причёске. И кстати, они делают это на добровольной основе. Наши питомцы не умеют говорить и они не могут сказать, что им не нужна стрижка, но владельцы думают иначе и отдают своих питомцев в руки грумеров, чтобы те сделали из них львов или каких-нибудь других диковинных зверюшек и существ не из этого мира. Довольны ли животные своими стрижками? В большинстве случаев нет, что видно по их недоумённым мордашкам.