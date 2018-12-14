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Пятница, 14.12.2018
Забавные животные, которые любят наряжаться в новогодние костюмы к празднику
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Забавные животные, которые любят наряжаться в новогодние костюмы к празднику

Эти животные очень ждут Новый год и наряжаются в праздничные наряды заранее. Вы будете долго смеяться после просмотра этих забавных снимков. Ведь они такие милые и красивые, так и хочется скорей отпраздновать Новый год 2019!
Телеграф
Фото: pixabay.com
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