Смешные игрушки, которые вы не захотите повесить на свою елку

Новый год не за горами, а это значит, что скоро наступит время украшать ёлку. У каждой семьи свои традиции, когда дело доходит до украшения ёлки, но как бы то ни было, самыми особенными елочными игрушками являются те стеклянные реликвии, которые передаются от поколения в поколение. И знаете, порой они бывают довольно странными.
"Мы с моей девушкой сделали ёлочное украшение в этом году"
Ёлочное украшение в виде вареника
Сцена из "Звёздных войн"
Думаете это самое страшное украшение из всех что вы видели? Подождите, у нас есть ещё..
Алиса в стране чудес
Жуткий ёлочный клоун
Ёлочное украшение в виде снеговика из рождественского спецвыпуска сериалa "Доктор Кто"
Не ёлочное украшение, а генератор кошмаров
Перерыв на забавно-нелепые ёлочные украшения
Ёлочное украшение в виде головы зомби
Санта-кентавр
Бывают фигуры: груша, песочные часы, яблоко и т.д. Но вы когда-нибудь видели фигуру в форме клубники?
"Старое ёлочное украшение моей бабушки"
"Это ёлочное украшение в виде Винни-Пуха в костюме пчелы. Однако всё, что я вижу, это Винни-Пух в чёрном бикини"
Ёлка, украшенная жуткими масками Крампуса
Ёлочные игрушки в виде фаст-фуда
"Никогда не осознавал, что у моей ёлочной игрушки в виде Патрика достоинство в подарочной коробке"
Ёлочная игрушка всем своим видом говорящая: "Не в это Рождество!"
"Разговаривала с мамой по телефону, когда она ходила по магазину, как вдруг она наткнулась на это украшение. Она не знала, как это описать, поэтому я попросила её прислать фото. Оказалось, что я тоже не могу этого сделать"
Сердитый кот для ёлки
Питер Гриффин, повторяющий трюк вышепоказанного Патрика
Санта-паук!
К счастью, среди старых ёлочных игрушек такое встречается редко, зато в новых сериях украшений хватает всякой дичи.