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Смешные игрушки, которые вы не захотите повесить на свою елку

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Смешные игрушки, которые вы не захотите повесить на свою елку
11:11 Сегодня Телеграф

Дурацкие ёлочные игрушки, которые одновременно смешат и пугают.

Новый год не за горами, а это значит, что скоро наступит время украшать ёлку. У каждой семьи свои традиции, когда дело доходит до украшения ёлки, но как бы то ни было, самыми особенными елочными игрушками являются те стеклянные реликвии, которые передаются от поколения в поколение. И знаете, порой они бывают довольно странными.

"Мы с моей девушкой сделали ёлочное украшение в этом году"

Ёлочное украшение в виде вареника

Сцена из "Звёздных войн"

Думаете это самое страшное украшение из всех что вы видели? Подождите, у нас есть ещё..

Алиса в стране чудес

Жуткий ёлочный клоун

Ёлочное украшение в виде снеговика из рождественского спецвыпуска сериалa "Доктор Кто"

Не ёлочное украшение, а генератор кошмаров

Перерыв на забавно-нелепые ёлочные украшения

Ёлочное украшение в виде головы зомби

Санта-кентавр

Бывают фигуры: груша, песочные часы, яблоко и т.д. Но вы когда-нибудь видели фигуру в форме клубники?

"Старое ёлочное украшение моей бабушки"

"Это ёлочное украшение в виде Винни-Пуха в костюме пчелы. Однако всё, что я вижу, это Винни-Пух в чёрном бикини"

Ёлка, украшенная жуткими масками Крампуса

Ёлочные игрушки в виде фаст-фуда

"Никогда не осознавал, что у моей ёлочной игрушки в виде Патрика достоинство в подарочной коробке"

Ёлочная игрушка всем своим видом говорящая: "Не в это Рождество!"

"Разговаривала с мамой по телефону, когда она ходила по магазину, как вдруг она наткнулась на это украшение. Она не знала, как это описать, поэтому я попросила её прислать фото. Оказалось, что я тоже не могу этого сделать"

Сердитый кот для ёлки

Питер Гриффин, повторяющий трюк вышепоказанного Патрика

Санта-паук!

К счастью, среди старых ёлочных игрушек такое встречается редко, зато в новых сериях украшений хватает всякой дичи.

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Улыбка, Игрушки, Страх, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Новый год 2019.
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