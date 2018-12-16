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Воскресенье, 16.12.2018
Забавные вывески и объявления, которые поднимут настроение
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Забавные вывески и объявления, которые поднимут настроение

А вот и свежая подборка фотографий, сделанных на улицах наших городов, которая поднимет вам настроение, удивив фантазией и "креативом" рекламщиков, маркетологов и простых граждан!
Фото: pixabay.com
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Реклама, Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Вывески, Веселье, Курьезы, Объявление.
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