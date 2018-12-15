Улыбка до ушей: забавные песики в рождественских свитерах Наши читатели уже наверняка знают о западной рождественской традиции надевать на праздничные вечеринки самые нелепые и уродливые свитеры. Некоторые рукодельницы, как, например, Деб Роттум, даже продают такие свитеры ручной работы. Но в этом посте речь не о ней, а о прелестных собачках, которых нарядили... в уродливые рождественские свитеры. Приложение для выгула собак Wag! совместно с компанией Tipsy Elves, специализирующейся на праздничной одежде, организовали конкурс на лучший уродливый рождественский свитер для собаки! Владельцы собак присылают на конкурс немало фотографий своих питомцев в самых разных рождественских нарядах, и вот несколько самых замечательных из них!