Семья отправляет друзьям самые неловкие рождественские открытки

Если вы думаете, что ваша семья странная, тогда вам стоит взглянуть на семью Бержеронов.

Уже на протяжении 16 лет эти ребята каждый год делают чудовищно неловкие рождественские открытки, отправляя их своим близким. Каждый год пара выбирает новых персонажей, подготавливает костюмы и вуаля, новое праздничное безумие готово. По началу далеко не все их близкие понимали в чём суть, но за 16 лет они смогли уловить смысл и теперь уже даже спорят, каким наряд этихшутников будет в следующем году.

Что рассказал глава семейства Майк Бержерон: "Я даже не могу сказать, кто это придумал я или Лора, или мы придумали это вместе перебрасываясь шутками. Как бы то ни было у нас возникла идея наряжаться в разных персонажей и фотографироваться в таком виде для рождественских открыток, чтобы отправить их всем, кого мы знаем. Это был единственный способ показать нашим любимым, что мы думаем о них во время праздников, а также это был лучший способ заставить их улыбаться, не взирая на хаос и стресс кончающегося года."

2003, "40 лет и борьба с ними"

"Это была наша первая открытка! Фотограф пытался отвести свет от моей головы, и мне пришлось попросить направить свет на меня. Она сказала, что свет отражается от моей головы и заставляет меня выглядеть лысеющим. Затем я сказал, что лысеющий вид — это как раз то, что нам надо."

2004, "Белые отбросы"

"Когда я пришёл в студию, чтобы забрать наши фотографии, то менеджер по продажам, взяв всё в свои руки, сказала: 'Я вижу, что ваша жена беременна, надеюсь, что вы вернетесь к нам, чтобы сфотографировать вашего ребенка'. Затем я сказал ей, что на самом деле моя жена не беременна, и если бы это было так, то я не позволил бы ей пить пиво и курить сигареты, и к тому же, на мне не было причёски маллет. Она не поняла шутку и стояла в полной растерянности, поэтому я просто взял наши фотографии, сказал 'спасибо' и ушёл."

2005, "Тетя и дядя, живущие на Среднем Западе"

"Оглядываясь на свою семью, я знал, что когда-нибудь стану лысым. В 32 года я понял, что мои дни сочтены, и что, вероятно, это будет моим последним шансом посмеяться над этим прежде, чем шутка станет реальностью. Поэтому я заставил Лору сбрить волосы с моей макушки.. с тех пор я лысый. Когда меня спрашивали, почему я вдруг решил сбрить волосы, то обычно я отвечал всякой выдуманной фигнёй, типа: 'Я присоединился к культу', 'Я расист', 'Похоже, девчонкам действительно нравится этот паренек Вин Дизель, поэтому я решил попробовать'."

200,6, "Особое Рождество"

"Все наши открытки были неловкими и замечательными, но была одна особенная фотография, которая была настолько восхитительно глупой и нелепой, что она всегда оставалась со мной."

2007, "Американская готика"

"Для тех, кто полагает, что мы не фотографировались специально для этой открытки. Мы на самом деле оделись в костюмы и даже купили вилы, однако изначальная картина была написана краской на холсте, и мы сделали выбор в сторону фотоманипуляций. Кстати, это была любимая открытка бабушки Лоры."

2008, "Весёлого Кришнаждества"

"Я надеялся, что для этой открытки мы хотя бы купим цветы."

2009, "Лос Чолос"

"Это моя любимая. Некоторые фотогарфии определённо выглядят как шутка, а некоторые весьма правдоподобными, как, например, эта."

2010, "Семейный портрет Олана Миллса из 1981"

"Наша концепция была вдохновлена неловкой природой семейных фотографий, которые стали очень популярными в эпоху интернета."

2011, "Монобровые"

"Мне нравится идея этой открытки, но лично я считаю, что она могла бы быть гораздо лучше."

2012, "Рождество готов"

2013, "Джазовые ладошки"

2014, "Праздники — тяжёлое время"

"Я смутил очень много людей в комнате ожидания студии прежде, чем нас пустили фотографироваться."

2015, "Ле Модники"

2016, "Кузен Джерри"

2017, "Рыжие в раю"

"Это была первая открытка в несколько другом стиле. В этот раз мы не фотографировались в студии, а наняли фотографа, чтобы он снял нас на пляже."

2017, "Западные техасцы"

"В 2018-м мы попытались извлечь максимум из красоты наших девочек, оставив всю неловкость взрослым. Когда Джуджу [дочь] зашла в студию, то она сказала сотрудникам, что 'мы знамениты'. Тогда Лора сказала ей, что 'ты не знаменит, если тебе приходится говорить людям, что ты знаменит'."