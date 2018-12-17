Смешные ситуации на дорогах для отличного вечернего настроения Когда Вы в последний раз смеялись? Давно? Тогда нужно срочно исправить ситуацию. Ведь Вы же хотите быть здоровым и иметь хорошее настроение? А смех – это первое средство для улучшения самочувствия. А Вы знали, что благодаря смеху можно продлить свою жизнь? Ежедневные 15-ти минутные порции смеха позволяют увеличить продолжительность жизни на целых восемь лет.