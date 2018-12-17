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Понедельник, 17.12.2018
Домашние питомцы-проказники, которые готовы уничтожить рождественское настроение
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Домашние питомцы-проказники, которые готовы уничтожить рождественское настроение

Как только наступает зимний праздничный сезон, и в домах и квартирах постепенно появляются зелёные красавицы, украшенные разноцветными игрушками, яркими гирляндами и блестящей мишурой, домашние питомцы начинают проявлять недовольство.
bugaga.ru
Фото: pixabay.com
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Животные, Смех, Настроение, Позитив, Разрушение, Курьезы, Домашние питомцы, Новый год 2019, Рождество 2019, Рождественское настроение.
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