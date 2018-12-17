Домашние питомцы-проказники, которые готовы уничтожить рождественское настроение Как только наступает зимний праздничный сезон, и в домах и квартирах постепенно появляются зелёные красавицы, украшенные разноцветными игрушками, яркими гирляндами и блестящей мишурой, домашние питомцы начинают проявлять недовольство.