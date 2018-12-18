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Подборка казусов из жизни, которые подарят вам улыбку и смех
Самые смешные, угарные, интересные, а местами непонятные картинки и приколы наполнят твой день неисчерпаемым оптимизмом. Все время вы будете смеяться при одном только воспоминании об этой забавной подборке.
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