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Среда, 19.12.2018
Смех до слез: мастер фотошопа комично вписывает себя в снимки из фотобанков
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Смех до слез: мастер фотошопа комично вписывает себя в снимки из фотобанков

Скорее всего, вы замечали, что иллюстрации, которые различные СМИ и другие компании покупают в фотобанках, всегда выглядят немного странно. Действия и обстоятельства на них обычно натянуты, как и улыбки моделей, часто не соответствующие ситуации. Кажется, будто чего-то не хватает или же фотограф что-то недоговаривает. Мастер фотошопа Мэтью, скрывающийся под ником The Stock Photobomber в Facebook, знает, как это исправить.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Смех, Юмор, Фотошоп, Приколы, Фотоприколы, The Stock Photobomber.
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