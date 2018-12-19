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Смех до слез: мастер фотошопа комично вписывает себя в снимки из фотобанков
Скорее всего, вы замечали, что иллюстрации, которые различные СМИ и другие компании покупают в фотобанках, всегда выглядят немного странно. Действия и обстоятельства на них обычно натянуты, как и улыбки моделей, часто не соответствующие ситуации. Кажется, будто чего-то не хватает или же фотограф что-то недоговаривает. Мастер фотошопа Мэтью, скрывающийся под ником The Stock Photobomber в Facebook, знает, как это исправить.
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