Пофигизм порождает шедевры: забавные снимки в стиле "Сойдет и так!"

Сделать качественно и быстро? Да ну нафик! Некоторые работники не сильно заморачиваются, словно у них есть целых три работы.

Из-за таких пофигистов и появляются подобные шедевры. Мы собрали фото, на которых отчетливо видно, что всем плевать. Даже тем, кого на снимке нет.

1. Некоторые видят в этом благородный замысел, чтобы кустик поливать

2. Начал копить на новый айфон

3. Главное, что с крыши снег убрали

4. Потому что не все двери нужно открывать

5. Ну почти

6. Безопасность - прежде всего! Отличный монтаж

7. Праздник к нам приходит

8. Из одного холодная вода бежит, из другого - горячая

9. Теперь знаю, как выглядит фраза: "Здравствуйте, идите нафиг"

10. И снова о безопасности

11. Бенз дорожает, надо запасаться

12. А что, удобно

13. У людей, которые это придумали, точно три работы, раз они такое вытворяют

14. Когда во дворе поставили новый забор

15. Объявление о сдаче квартиры: есть балкон

16. Гениальные люди нигде не пропадут

17. Ведь важнее вкус, а не внешний вид

18. Искусство не для всех

19. Начальник, зачем ругаешься?