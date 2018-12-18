Пофигизм порождает шедевры: забавные снимки в стиле "Сойдет и так!"

Из-за таких пофигистов и появляются подобные шедевры. Мы собрали фото, на которых отчетливо видно, что всем плевать. Даже тем, кого на снимке нет.
1. Некоторые видят в этом благородный замысел, чтобы кустик поливать
2. Начал копить на новый айфон
3. Главное, что с крыши снег убрали
4. Потому что не все двери нужно открывать
5. Ну почти
6. Безопасность - прежде всего! Отличный монтаж
7. Праздник к нам приходит
8. Из одного холодная вода бежит, из другого - горячая
9. Теперь знаю, как выглядит фраза: "Здравствуйте, идите нафиг"
10. И снова о безопасности
11. Бенз дорожает, надо запасаться
12. А что, удобно
13. У людей, которые это придумали, точно три работы, раз они такое вытворяют
14. Когда во дворе поставили новый забор
15. Объявление о сдаче квартиры: есть балкон
16. Гениальные люди нигде не пропадут
17. Ведь важнее вкус, а не внешний вид
18. Искусство не для всех
19. Начальник, зачем ругаешься?