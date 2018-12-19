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Забавные собаки, показывающие себя исчадием ада

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Забавные собаки, показывающие себя исчадием ада
11:57 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Эти злые песики, за их выходки, точно попадут в ад.

Собаки смешные. Нет, собаки очень смешные! Они такие потешные и забавные, что глядя на них выходки остаётся только и делать, что смеяться. Хотя иногда они и ведут себя как полные засранцы, мы не можем на них долго сердиться.

"Я хочу тебя лизнуть. Верь мне"

"Я наблюдаю за тобой, человек! И эти жалюзи не могут удержать меня"

Он и не думает быть хорошим

Деньги меняют не только людей, но и собак

Тот момент, когда вы заходите в туалет, а там двое ваших собак, топят своего брата в унитазе

Нам кажется, он не очень дружелюбно настроен (но это не точно)

Ну, хотя бы сделал виноватый вид

Вы всё ещё уверены в том, что золотистые ретриверы самые добрые собаки?

Он очень упорно делает вид, что не знает ни о каком школьном обеде

Эта собака, конечно, не застревала в мусорном ведре

Он смеётся или скалится?

До и после того, как ваша собака понимает, что вы в комнате

Очень-очень плохой мальчик

Ещё один бесстыдник, которому даже не совестно

Кошки вторгаются в личное пространство и хотят, чтобы им всё сходило с лап?

Пока хозяин отвлёкся

Просто кое-кто любит принимать грязевые ванны 

А вот и новогодний подарочек

"Когда у тебя есть собака, уходить и оставлять выпечку без присмотра очень плохая идея"

Этот малыш в первый раз был в новом доме. Его можно понять и простить

Надеемся, эти злюки оставили вам только хорошее настроение. Удачного дня"

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Собаки, Животные, Улыбка, Смех, Настроение, Юмор.
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