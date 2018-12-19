Забавные собаки, показывающие себя исчадием ада

Собаки смешные. Нет, собаки очень смешные! Они такие потешные и забавные, что глядя на них выходки остаётся только и делать, что смеяться. Хотя иногда они и ведут себя как полные засранцы, мы не можем на них долго сердиться.
"Я хочу тебя лизнуть. Верь мне"
"Я наблюдаю за тобой, человек! И эти жалюзи не могут удержать меня"
Он и не думает быть хорошим
Деньги меняют не только людей, но и собак
Тот момент, когда вы заходите в туалет, а там двое ваших собак, топят своего брата в унитазе
Нам кажется, он не очень дружелюбно настроен (но это не точно)
Ну, хотя бы сделал виноватый вид
Вы всё ещё уверены в том, что золотистые ретриверы самые добрые собаки?
Он очень упорно делает вид, что не знает ни о каком школьном обеде
Эта собака, конечно, не застревала в мусорном ведре
Он смеётся или скалится?
До и после того, как ваша собака понимает, что вы в комнате
Очень-очень плохой мальчик
Ещё один бесстыдник, которому даже не совестно
Кошки вторгаются в личное пространство и хотят, чтобы им всё сходило с лап?
Пока хозяин отвлёкся
Просто кое-кто любит принимать грязевые ванны
А вот и новогодний подарочек
"Когда у тебя есть собака, уходить и оставлять выпечку без присмотра очень плохая идея"
Этот малыш в первый раз был в новом доме. Его можно понять и простить
Надеемся, эти злюки оставили вам только хорошее настроение. Удачного дня"