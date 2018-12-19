Хозяева, которые настолько избаловали своих кошек, что им позавидуют даже люди

Не секрет, что многие люди в интернете без ума котиков. И это неудивительно, ведь эти пушистики, могут быть бесконечно милыми, и к тому же иногда они могут вытворять действительно смешные и глупые вещи. Из-за этого некоторые хозяева порой переходят границы, делая слишком много для своих питомцев. Мы собрали для вас некоторых из самых избалованных кошек интернета, которым можно только позавидовать.