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Среда, 19.12.2018
Смешные &quot;неисправные&quot; собаки, которые ведут себя очень странно
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Смешные "неисправные" собаки, которые ведут себя очень странно

Да, написано всё правильно - "неисправными", если у вас когда-нибудь ломалась электроника и начинала творить черт знает что, то вы поймете о чем идет речь. Эти уморительные собаки ведут себя совсем не так как ведут себя обычные собаки, складывается такое чувство, что у них что-то сломалось и теперь у них мозги набекрень. Некоторые собаки дурачатся, а некоторые и правда похожи на сумасшедших. Мы не знаем что с ними, но это очень смешно!
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Собаки, Животные, Смех, Настроение, Юмор, Веселье, Прикол.
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