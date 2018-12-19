Смешные "неисправные" собаки, которые ведут себя очень странно

Да, написано всё правильно - "неисправными", если у вас когда-нибудь ломалась электроника и начинала творить черт знает что, то вы поймете о чем идет речь. Эти уморительные собаки ведут себя совсем не так как ведут себя обычные собаки, складывается такое чувство, что у них что-то сломалось и теперь у них мозги набекрень. Некоторые собаки дурачатся, а некоторые и правда похожи на сумасшедших. Мы не знаем что с ними, но это очень смешно!