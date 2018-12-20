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Четверг, 20.12.2018
Смешно до слез: бедные люди совсем помешались на гаджетах
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Смешно до слез: бедные люди совсем помешались на гаджетах

Для ее обустройства понадобится немало фантазии и мастерства, в особенности если кухня совсем крошечная, ведь очень непросто превратить ее в многофункциональную, удобную и конечно же эстетическую зону. Для того, чтобы эти мечты воплотить в реальность, мы подобрали интересные дизайнерские решения, которые помогут справиться с этой нелегкой задачей.
Фото: zefirka.net
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Смех, Юмор, Курьез, Приколы, Люди помешались на гаджетах.
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