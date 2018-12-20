Смешные животные, которые ведут себя очень забавно

Братья наши меньшие спешат доказать, что миром правит любовь. Учеными даже были произведены некоторые исследования, которые доказали, что некоторые животные тоже могут влюбляться. Эти милые фото растопят даже ледяное сердце. Посмотрите, как сладко спит эта семейка. Любовь — это больше, чем просто чувство.