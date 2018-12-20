Вы будете истерически смеяться: довольно престранные рождественские снимки, которые не оставят вас равнодушными

Рождество — один из любимых праздников, который празднует весь необъятный мир. Но даже в такие дни случаются конфузы и маразмы, которые обычной логикой объяснить невозможно. Представляем вам подборку странных рождественских ляпов, которые могут испортить вам психику.