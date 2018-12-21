Забавные пожилые собаки, которые выглядят очень мило Все у кого дома когда-то жила или до сих пор живёт собака или другая зверушка знают, как тяжело с ними расставаться. Мы любим этих милых хвостатиков за то, что они преданные и любящие, несмотря на то, что мы уходим на работу и по другим делам и оставляем их в одиночестве. Зато когда мы возвращаемся, их радости нет предела. По крайней мере, у собак. Чтобы оставить самые тёплые и драгоценные воспоминания о наших любимцах, и нужны фотографии. Фотограф, чей профиль в Инстаграме называется unleashedfur, занимается тем, что делает портреты престарелых собак, чтобы владельцы глядя на них вспоминали о своих любимцах после ухода.