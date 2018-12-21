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Пятница, 21.12.2018
Забавные пожилые собаки, которые выглядят очень мило
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Забавные пожилые собаки, которые выглядят очень мило

Все у кого дома когда-то жила или до сих пор живёт собака или другая зверушка знают, как тяжело с ними расставаться. Мы любим этих милых хвостатиков за то, что они преданные и любящие, несмотря на то, что мы уходим на работу и по другим делам и оставляем их в одиночестве. Зато когда мы возвращаемся, их радости нет предела. По крайней мере, у собак. Чтобы оставить самые тёплые и драгоценные воспоминания о наших любимцах, и нужны фотографии. Фотограф, чей профиль в Инстаграме называется unleashedfur, занимается тем, что делает портреты престарелых собак, чтобы владельцы глядя на них вспоминали о своих любимцах после ухода.
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Собаки, Животные, Улыбка, Фотосессия, Смех, Настроение, Фото, Курьез, пожилые собаки.
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