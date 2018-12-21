Самый умный и забавный енот в мире, который умеет кататься на велосипеде

Этот веселый енот умеет развлекаться лучше чем животные!

Подумав о енотах, большинство из нас представляют надоедливых существ, которые только и делают, что роются в пакетах с мусором и пакостят. Но Мелани (Melanie) кладет конец этим оскорбительным заблуждениям. Она мульти-талантливое животное, которое умеет хлопать в ладоши, танцевать, мыть пол, играть на барабанах и даже ездить на велосипеде! 4-летний енот, который живет в графстве Кент, по развитию может сравниться с маленьким ребёнком и возможно он является самым умным и талантливым енотом в мире.

Мелани, которая знает более 100 команд, стала интернет-сенсацией после того, как её хозяйка выложила на You Tube видеоролик, где Мелани разъезжает на велосипеде.

А также, по слухам, талантливый енот будет играть главную роль в собственном телешоу.

Владелица Мелани 35-летняя Кимберли Унгер сказала: "У меня самая невероятная связь с маленькой Мелани. Еноты исключительно умные животные, но Мелани особенная - она имеет интеллект маленького ребёнка".

"Еноты в большинстве своём не самые лучшие домашние животные, потому что они могут быть слишком озорными и темпераментными".

"Но Мелани отлично подходит мне, потому что у меня есть терпение, самоотверженность, опыт и уровень подготовки, чтобы работать с таким уникальным животным".

Кимберли, которая переехала в Англию пять лет назад, чтобы изучать лошадей, взяла Мелани на восьмой недели от роду.

Она сказала: "Моя цель в том, чтобы проводить с ней как можно больше времени. Она очень дружелюбна с людьми всех возрастов и с другими животными. Она привыкла к путешествиям в автомобиле, автобусе, поезде и отлично ходит рядом со мной, когда нам нужно сходить за продуктами".