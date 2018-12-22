Смешные люди, которые уснули в общественном транспорте

Порой едешь в общественном транспорте и от убаюкивающих покачиваний так и хочется вздремнуть. Но наш вам совет: боритесь с этим желанием! Иначе вас обязательно сфотографируют спящими с открытым ртом и выложат в интернет.