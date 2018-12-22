Нестандартные новогодние елки, у создателей которых нет проблем с фантазией

Новогодние праздники подкрадываются всё ближе и ближе, уже везде мелькают огоньки, а за каждым углом коварно поджидают наряженные ёлки. Декабрь — время не только выбирать подарки и спорить о том, как готовить оливье: с мясом или с колбасой. Это время для креатива! И те, кто устал от банальных и привычных новогодних ёлок, включают фантазию на полную и проявляют чудеса странного дизайна. Если они вам тоже надоели — берите на заметку! Если места на полу не хватает — можно поставить на потолок!