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Суббота, 22.12.2018
Нестандартные новогодние елки, у создателей которых нет проблем с фантазией
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Нестандартные новогодние елки, у создателей которых нет проблем с фантазией

Новогодние праздники подкрадываются всё ближе и ближе, уже везде мелькают огоньки, а за каждым углом коварно поджидают наряженные ёлки. Декабрь — время не только выбирать подарки и спорить о том, как готовить оливье: с мясом или с колбасой. Это время для креатива! И те, кто устал от банальных и привычных новогодних ёлок, включают фантазию на полную и проявляют чудеса странного дизайна. Если они вам тоже надоели — берите на заметку! Если места на полу не хватает — можно поставить на потолок!
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Смех, Настроение, Юмор, Курьез, Елки, Новогодние елки, Прикол, Новый год 2019.
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