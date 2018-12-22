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Смех до слез: кто-то добавляет маленьким детям зубы
Как думаете, почему у маленьких детей нет зубов? Не, не по физиологическим особенностям, которые сложились в силу их возраста, это скучное объяснение. Может быть их нет, потому что с зубами они выглядели бы немного жутко? Все эти скалящиеся младенцы, которые выглядят так, словно они очень кровожадные. Аж мурашки по коже. Предлагаем вам взглянуть на смешных и немного пугающих зубастиков, зубы которым были подставлены при помощи приложения.
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