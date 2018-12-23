Забавные снимки, на которые внезапно ворвались знаменитости и все "испортили"

Многие из нас портили фотографии своих друзей, внезапно врываясь в кадр или ставя им рожки. Так вот знаменитости тоже любят заниматься этим забавным делом, только проворачивают они эту шалость не с друзьями, а со своими фанатами. Порой человек даже не замечает, что на его снимке появился кто-то лишний. Некоторых звёзд не надо просить о фотографии, они сами с радостью попадут к вам в кадр, да ещё и в самый неподходящий момент. Но такие фотки язык не поворачивается назвать испорченными, их даже хочется поставить в рамочку. Пользователи сети охотно поделились историями о том, как их потролллили известные личности.