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Понедельник, 24.12.2018
И смешно, и грешно: веские причины, почему женщины живут дольше мужчины
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И смешно, и грешно: веские причины, почему женщины живут дольше мужчины

Из 100 самых старых людей живущих в мире только пятеро являются мужчинами. Некоторые могут сказать, что это совпадение, но научные исследования свидетельствуют об обратном. Большинство из нас привыкли думать, что мужчины живут меньше женщин, потому что на протяжении веков они были кормильцами, а женщины лишь нянчили детей и убирали по дому. Возможно, раньше было так, но сегодня, мужчины и женщины ведут аналогично стрессовый образ жизни, но женщины по-прежнему живут дольше мужчин. В чём же секрет? Кажется, мы знаем ответ.
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