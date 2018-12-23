Безумно смешные кошки, которые не хотели делать селфи со своими владельцами

Кошки не умеют пользоваться смартфонами главным образом потому, что сенсорные экраны не так просты в использовании, когда у вас есть лапы. Но если бы они научились этому, то наверняка только и делали что разыгрывали собак, ещё больше игнорировали бы своих владельцев и использовали бы Google для того чтобы наконец прийти к мировому господству. Единственное для чего бы они никогда не использовали телефон это селфи и все потому, что коты просто ненавидят фотографироваться, и сейчас мы вам это докажем.