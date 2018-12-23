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Понедельник, 24.12.2018
Безумно смешные кошки, которые не хотели делать селфи со своими владельцами
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Безумно смешные кошки, которые не хотели делать селфи со своими владельцами

Кошки не умеют пользоваться смартфонами главным образом потому, что сенсорные экраны не так просты в использовании, когда у вас есть лапы. Но если бы они научились этому, то наверняка только и делали что разыгрывали собак, ещё больше игнорировали бы своих владельцев и использовали бы Google для того чтобы наконец прийти к мировому господству. Единственное для чего бы они никогда не использовали телефон это селфи и все потому, что коты просто ненавидят фотографироваться, и сейчас мы вам это докажем.
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Животные, Смех, Настроение, Кошки, Подборка, Юмор, Фото, Снимки, Курьез, Веселье, Питомцы, Прикол, Селфи.
23:38 Вс, 23 Декабрь 2018 Телеграф
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