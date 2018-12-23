|
|
Безумно смешные кошки, которые не хотели делать селфи со своими владельцами
Кошки не умеют пользоваться смартфонами главным образом потому, что сенсорные экраны не так просты в использовании, когда у вас есть лапы. Но если бы они научились этому, то наверняка только и делали что разыгрывали собак, ещё больше игнорировали бы своих владельцев и использовали бы Google для того чтобы наконец прийти к мировому господству. Единственное для чего бы они никогда не использовали телефон это селфи и все потому, что коты просто ненавидят фотографироваться, и сейчас мы вам это докажем.
Девушка со сросшимися бровями, которая отказывается их выщипывать (Фото)
Врачи назвали продукт, который плохо влияет на кишечник
Картины из начинки печенья Oreo, и результат просто восхитителен (Фото)
Забавные пушистые лапусики, в которых множество любви и обаяния
Забавные животные, показывающие нам язык
Фотографы организуют волшебные рождественские фотосессии для детей в больницах (Фото)
Эмили Блант и Джон Красински снялись в совместной фотосессии для известного глянца
Очаровательный персидский кот, который выглядит так, как будто только что объелся
Завораживающие картины для тех, кто скучает по лету (Фото)
Прикольный умный юмор, который заставляет задуматься
Модная геометрия: восхитительные минималистические татуировки (Фото)
Смех да и только: снимки девушек, которые считают себя богинями гламура
Чудесные портреты детей, которые подарят вам позитивные эмоции (Фото)
Забавные кадры, сделанные в самый подходящий момент
Косточки от авокадо: художница вырезает из них чудесных лесных существ (Фото)
Художница, как хамелеон: девушка смешивается со своими работами (Фото)
Супер Марио победил нокаутом: яркие фото боя Беринчик - Кристобаль
Смех до слез: самая неудачная фотоссесия невесты верхом на коне
Самый красивый конь в мире, чья роскошная грива сводит людей с ума (Фото)
Смешные кошки и собаки до и после того, как они побывали у парикмахера
Маникюр 2019: зимние идеи для новогоднего маникюра (Фото)
Забавные фото, которые возможно сделать только в зимнее время
Эти мужчины отрастили бороды и превратились в брутальных мачо (Фото)
Супер Марио нокаутировал черепашку: эпичный выход Беринчика на ринг (Фото)
Смешные случаи из жизни, когда эмоции били через край