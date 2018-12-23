Скачать
Воскресенье, 23.12.2018
Очаровательный персидский кот, который выглядит так, как будто только что объелся
1 / 13

Очаровательный персидский кот, который выглядит так, как будто только что объелся

Знакомьтесь это Сэр Уинстон, и он не самый обычный персидский кот, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что кот умеет принимать уморительную позу и делать смешное выражение мордочки. Зачастую он выглядит так, будто только что объелся, вывалив при этом живот и высунув язык. Именно это и сделало Сэра Уинстона таким популярным. Не так давно владельцы кота Ник Аткинс и Джесси Джонс создали для своего любимца отдельную страницу в Instagram, и она набирает популярность с каждым днём.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Фото, Позитив, Курьез, Животное, Порода, Персидский кот, Сэр Уинстон.
20:10 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь