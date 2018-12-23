Очаровательный персидский кот, который выглядит так, как будто только что объелся

Знакомьтесь это Сэр Уинстон, и он не самый обычный персидский кот, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что кот умеет принимать уморительную позу и делать смешное выражение мордочки. Зачастую он выглядит так, будто только что объелся, вывалив при этом живот и высунув язык. Именно это и сделало Сэра Уинстона таким популярным. Не так давно владельцы кота Ник Аткинс и Джесси Джонс создали для своего любимца отдельную страницу в Instagram, и она набирает популярность с каждым днём.