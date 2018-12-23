Смех да и только: снимки девушек, которые считают себя богинями гламура

Убийственные снимки девушек и женщин, которым лучше не давать в руки косметику. Как много в мире красивых дам, но еще больше тех, кто всеми силами старается улучшить свой облик. Не важно, что она и так красива, ведь хочется еще! И тогда начинается...Накладные ресницы, слои макияжа, накаченные губы, подтяжки, силикон...Вы только посмотрите...